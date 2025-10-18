Fernando Gago salió de Chivas en medio de una gran polémica. El argentino dejó el club para dirigir a Boca Juniors luego de haber asegurado tanto a la afición como a los jugadores que se quedaría, lo que rompió por completo su relación con el entorno rojiblanco. Desde entonces, muchos aficionados del Rebaño Sagrado han celebrado sus fracasos al frente de otros equipos.

Su llegada al Necaxa también generó controversia, ya que muchos consideraron que faltó el respeto al futbol mexicano por la forma en que “dejó botado” al Guadalajara. Los resultados, además, no han respaldado su trabajo: el conjunto de Aguascalientes se ha hundido en la tabla con una racha de malos resultados que no parece tener fin.

Este viernes, Necaxa visitó a Tigres y perdió 5-3, sumando su octava derrota en 13 partidos y cuarta consecutiva. El equipo tiene números preocupantes: es la tercera peor ofensiva del torneo con apenas 14 goles y la tercera peor defensiva con 26 en contra. Con estos resultados, los Rayos se ubican en el lugar 17 de 18 en la tabla general.

El propio Gago reconoció que no puede defender su trabajo teniendo tan malos resultados y aceptó su responsabilidad. De acuerdo con el periodista de El Universal, Alejandro Ramírez, la directiva de Necaxa ya habría decidido despedirlo al término del torneo, aunque le permitirán concluir la fase regular antes de hacerlo oficial.

Habrá que ver si la directiva del Necaxa sigue teniendo paciencia con Gago.

Dependiendo de varios resultados, Chivas podría eliminar al Necaxa si se encuentran en Play-In

Paradójicamente, y gracias al peculiar formato de la Liga MX, Necaxa aún podría pelear por un lugar en el Play-In: está a solo cuatro puntos del décimo puesto. Si Chivas no logra escalar lo suficiente en las próximas jornadas, podrían volver a cruzarse con Gago en una eliminación directa que pondría punto final a su paso por el futbol mexicano.