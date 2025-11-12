Fernando Gago ha quedado exhibido en toda la Liga MX, no solamente como un entrenador con poca ética por lo que le hizo a Chivas, sino que también demostró no ser un buen timonel después de lo realizado con el Necaxa durante el Apertura 2025, aunque el argentino no quiere que todo el planeta lo sepa.

Pintita se ganó la antipatía de casi todos los aficionados mexicanos al futbol debido a la traición que le hizo al Guadalajara, menospreciando a la Liga MX para marcharse a Boca Juniors, en donde fracasó y fue despedido pocos meses después.

Sin embargo, en Necaxa demostró que no tiene la capacidad para ser de la elite, por lo que ante los malos resultados, la directiva del conjunto de Aguascalientes habría decidido echarlo a mitad del torneo, aunque el sudamericano habría suplicado para evitarlo a toda costa.

Según Carlos Ponce, director de Récord, Gago habría suplicado que no lo echaran para no manchar su reputación, por lo que negoció el renunciar a su finiquito para que le permitieran el dirigir hasta el final del campeonato, petición que fue bien recibida por los dirigentes hidrocálidos.

¿Qué sigue para Fernando Gago?

La realidad es que el club Necaxa no ha hecho oficial el despido del entrenador argentino; sin embargo, diversos comunicadores dan por hecho su destitución y la aparente llegada de Martín Varini al banquillo hidrocálido.