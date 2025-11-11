Chivas tiene varios torneos construyendo un equipo poderoso que poco a poco está ganando protagonismo dentro de la Liga MX, por lo que la directiva que encabeza Amaury Vergara ya estaría analizando sus opciones para fortalecer más al plantel, por lo que estarían en charlas por Eduardo Águila.

Es evidente de que el Guadalajara necesita fortalecer su defensa, ya que salvo Luis Romo y Diego Campillo, los demás no cuentan con las cualidades técnicas que busca Gabriel Milito para la construcción del juego ofensivo desde la defensa, por lo que se buscarían alternativas en el mercado de fichajes.

Es por eso que el comunicador Jesús Hernández reveló que el chiverío ya habría tenido algunos avances para concretar el traspaso de Eduardo Águila, en donde la directiva del Atlético de San Luis les habría manifestado que solo quieren dinero, no aceptarán intercambios de futbolistas.

“El central mexicano de 23 años, Eduardo Águila, quien actualmente milita en el Atlético de San Luis. Me dicen que con este chico se avanzaron casillas, no está cerrado.

“Sería paganini. El equipo de San Luis no quiere ni préstamo, ni intercambios. ¿Te interesa mi jugador? No está en venta, pero si te interesa, tanto (dinero). No me dijeron cuánto piden, pero debe estar en el orden de los 4 o 5 millones de dólares”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son las opciones en defensa que tiene Chivas actualmente?

Además de Luis Romo y Diego Campillo, el Guadalajara tiene varios defensores en su plantilla como José Castillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Raúl Martínez y Leonardo Sepúlveda, en donde se especula que los últimos cuatro saldrían en diciembre del club, por lo que sería necesario buscar apuntalar esa zona del campo.