La suerte está echada y Chivas ya sabe cuál será su próximo adversario en su camino por el título del Apertura 2025, por lo que deberá enfrentarse a Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liga MX, en donde ya habría fechas estimada para dichos enfrentamientos.

Debido a que el Guadalajara quedó en el sexto lugar general y los celestes terminaron en el tercero, dicho compromiso ya está asegurado y no es necesario esperar a que se resuelvan las llaves del Play-In, por lo que ambas instituciones tendrán tiempo suficiente para preparar su enfrentamiento.

El chiverío tiene cuentas pendientes con los La Máquina, debido a que en la fase regular la escuadra rojiblanca dominó a los cementeros, pero sufrió un descalabro, por lo que será buen parámetro para ver el crecimiento del Rebaño de Gabriel Milito.

¿Cuándo se jugarían los partidos de Cuartos de Final entre Chivas y Cruz Azul?

Es necesario que concluyan los duelos de Play-In para que sean oficiales los horarios de los Cuartos de Final; sin embargo, se estima que el duelo de Ida se dispute en la cancha del Estadio Akron el miércoles 26 de noviembre, para que el duelo de Vuelta se dispute en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el sábado 29 de noviembre, recordando que los celestes suelen jugar de local los sábados.