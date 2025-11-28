Chivas de Guadalajara igualó sin goles en el juego de Ida correspondiente a los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, frente a Cruz Azul. Ese resultado obliga al Rebaño Sagrado a ganar en condición de visitante el próximo domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, para acceder a las semifinales.
La exigencia será máxima para el conjunto rojiblanco, aunque claro está que una clasificación en esas condiciones no sería algo inédito. Aunque el Rebaño se perdió de varias Liguillas en los últimos años, hay ejemplos de victorias fuera de casa para lograr avanzar a las próximas instancias de la Fiesta Grande.
El caso más reciente fue en el Clausura 2024, cuando un golazo de Víctor Guzmán le alcanzó a Chivas para ganar la Ida por la mínima y luego resistir en Toluca con un empate sin goles. Antes de eso, en el Clausura 2023 el Rebaño logró una histórica remontada en el Estadio Azteca con Veljko Paunovic al mando: fue derrota 0-1 en la Ida y victoria 3-1 en la vuelta.
En Guardianes 2020, la fórmula también funcionó y ante el mismo rival: Guadalajara venció al América 1-0 en la Ida y luego volvió a triunfar, por 2-1 en condición de visitante, para lograr el pase a las semifinales con Cristian Calderón como el gran héroe.
Sin embargo, para esta serie particular contra Cruz Azul, el Rebaño no logró sacar ventaja en la Ida, por lo que ahora está verdaderamente obligado a ganar fuera de casa para seguir en competencia.
Las últimas cinco clasificaciones de Chivas jugando como visitante
|Torneo / Fase
|Resultado ida / vuelta (visitante)
|Resultado global y desenlace
|Autores de los goles
|Clausura 2024 – Cuartos de Final vs Toluca
|Chivas 1-0 Toluca (ida) • Toluca 0-0 Chivas
|Global 1-0 → Chivas clasificó a semifinales.
|Víctor Guzmán anotó el 1-0 en la ida.
|Clausura 2023 – Semifinal vs América
|Chivas 0-1 América • América 1-3 Chivas
|Global 2-3 → Chivas clasificó a la final.
|Goles en la vuelta: Jesús Orozco, Alan Mozo, Ronaldo Cisneros
|Guardianes 2020 – Cuartos de Final vs América
|Chivas 1-0 América • América 1-2 Chivas
|Global 2-1 → Chivas clasificó a semifinales.
|Cristian Calderón anotó los tres goles de la serie
|Clausura 2015 – Cuartos de Final vs Atlas
|Chivas 0-0 Atlas • Atlas 1-4 Chivas
|Global 4-1 → Chivas clasificó a semifinales.
|Tres goles de Marco Fabián y uno de Omar Bravo.
|Clausura 2011 – Cuartos de Final vs Tigres UANL
|Chivas 3-1 Tigres (ida) • Tigres 1-1 Chivas
|Global 4-2 → Chivas clasificó a semifinales.
|Goles de Omar Arellano, Mario de Luna y Marco Fabián en la ida; Héctor Reynoso en la vuelta.