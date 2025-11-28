El primer duelo entre Chivas y Cruz Azul, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, acabó 0-0. Ese resultado obliga al Guadalajara a buscar la victoria en el juego de vuelta, a disputarse el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. El Rebaño Sagrado debe ganar o ganar para avanzar a las semifinales de la Liga MX.

El Estadio Akron probablemente no haya sido testigo del encuentro que gran parte de los espectadores imaginaban. Faltaron emociones y se estudiaron mucho, pero lo que no faltó en ningún momento fue la concentración y la intensidad. En el equipo rojiblanco, Fernando González es uno de los que más destaca en ambos aspectos.

El “Oso” completó los 90 minutos, pero una acción que no se vio en la transmisión del encuentro fue su tenso cara a cara con Guillermo Pacheco, nada menos que el árbitro quien hizo su debut en la Liguilla comandando el Chivas vs. Cruz Azul. En una acción del primer tiempo que derivó en tiro de esquina para el Guadalajara, el contención protagonizó un terrible cruce con el silbante.

Todo comenzó cuando el Oso González fue a buscar el balón para cobrar la falta, pero Erik Lira lo protegió antes de echarlo lejos, generando unos empujones entre ambos. Fue allí que el árbitro Guillermo Pacheco intercedió pero encaró únicamente al jugador de Chivas, que le reclamó de manera airada y hasta se le puso cara a cara mientras continuaban a los gritos.

El partido del Oso González vs. Cruz Azul

El Oso jugó un correcto partido con balón, principalmente en la primera mitad y en fase de salida: sólo erró tres pases en campo propio. En defensa no tuvo tanto trabajo como en otras ocasiones, aunque se salvó de la amarilla al realizar tres infracciones y encararse con el árbitro Guillermo Pacheco.