Chivas empató ante Cruz Azul, pero de lo que todo el mundo habla es de la decisión que tomó Gabriel Milito en el segundo tiempo al sustituir a Armando González por Santiago Sandoval. En conferencia de prensa el entrenador argentino explicó que lo suplantó porque el atacante tenía una molestia en su abductor y encendió las alarmas al explicar que espera que pueda estar disponible para jugar el próximo domingo.

Al igual que en otros momentos, la Hormiga González volvió a convertirse en un jugador clave en el equipo porque inquietaba a la defensa de la Máquina. En los primeros 45 minutos, el campeón de goleo recibió dentro del área y falló un gol claro ante un Andrés Gudiño que se hizo enorme para evitar el 1-0 en contra.

En la segunda mitad estalló la polémica debido a que Gabriel Milito decidió sacar a la Hormiga González por Santiago Sandoval. El cambio fue llamativo porque el argentino decidió sustituir a su goleador por un canterano que se destaca en jugar como mediocampista, casi a la misma altura que Efraín Álvarez. El plan no funcionó y la afición criticó al argentino por este movimiento.

Armando González fue suplantado por una posible lesión que lo despidiera del resto del campeonato. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido, el timonel rojiblanco encendió las alarmas ya que señaló que su cambio se debió a una posible lesión de la Hormiga. “Con Hormiga nos vimos obligados a sustituirlo. En la semana un poco con una molestia en abductor donde pudimos trabajar, en algunos ejercicios hemos preferido que no lo haga. En el entre tiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido. Aguantó todo lo que pudo. Tampoco queríamos correr el riesgo, al estar tocado, de perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado. Eso lo iremos viendo con los pasos de estos días. Pero el motivo está relacionado a su molestia”, explicó Milito en conferencia de prensa.

¿Por qué Santiago Sandoval ingresó por Armando González?

En la conferencia de prensa, Gabriel Milito explicó que la idea de que Santiago Sandoval reemplace a Armando González era para hacer daño en la posición de Erik Lira. “Decidimos poner a Sandoval en esa posición porque con Lira de líbero o de cinco necesitábamos un jugador con mucha energía en esa posición. Además, Sandoval esto de venir a jugar para intentar ser uno más y sacar a su líbero lo hace muy bien. Con el paso del tiempo se siente el cansancio. Decidimos que entre Javier. Lo del Cotorro porque tenía una molestia”, cerró el técnico de Chivas.