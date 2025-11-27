El Guadalajara no pudo contra Cruz Azul luego de empatar sin goles en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, la afición del Rebaño Sagrado estalló por las decisiones que tomó el entrenador argentino.

No hay dudas de que en la primera mitad el Guadalajara llevó adelante un buen partido porque impuso condiciones y falló jugadas claras. Sin embargo, en el complemento el conjunto de la Noria se lo llevó por delante y estuvo cerca de llevarse la victoria.

Tras el partido, la afición de Chivas señaló que Gabriel Milito se equivocó con sus decisiones en el partido. “Hoy no tenía que haber sacando a la Hormiga por Sandoval. Se equivocó ahí Gabriel Milito”, expresó un aficionado en X.

Gabriel Milito

Y otro agregó: “Milito vino a hacer los peores cambios del torneo en la Liguilla. Nos van a tener que explicar porque sacar a la Hormiga, y dejar al Piojo. Súmale a Dani Aguirre, que de milagro no se fue expulsando”.

¿Por qué Gabriel Milito decidió sacar a Armando González?

En conferencia de prensa, Gabriel Milito se hizo cargo de lo sucedido en el Estadio Akron. Tras el empate ante Cruz Azul, el técnico argentino explicó que su decisión se basó en que Armando González advirtió de una molestia y que no iba a poder continuar. A su vez, argumentó que decidió enviar a Santiago Sandoval para hacer daño a Erik Lira.