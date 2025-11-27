Chivas propuso e intentó por todos los medios posibles el conseguir un gol que le permitiera llevarse una ventaja a la cancha del Estadio Olímpico Universitario de cara a su compromiso contra Cruz Azul; sin embargo, al Rebaño volvió a fallarle la contundencia en momentos importantes.

Desde el primer tiempo, el Guadalajara puso a temblar constantemente a la zaga de La Máquina debido a los constantes embates que convirtieron al cancerbero Andrés Gudiño en el héroe de la noche para la escuadra celeste debido a sus grandes intervenciones puntuales para mantener a raya a los atacantes rojiblancos.

Sin embargo, la jugada más peligrosa de todo el partido se suscitó en tiempo de compensación, cuando Alan Mozo filtró un pase para la llegada por sorpresa de Daniel Aguirre, quien sacó un centro a segundo poste para la llegada por sorpresa de Miguel Gómez.

Sin embargo, el canterano del chiverío demostró que no tiene vocación ofensiva y remató de una manera muy defectuosa, mandando la redonda a un costado de la portería de Cruz Azul ante la mirada atónita de aficionados y futbolistas.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul?

El Guadalajara tiene un panorama complicado debido a que en caso de empate en el global, el criterio le favorece a Cruz Azul por quedar en mejor posición en la tabla general de la fase regular del Apertura 2025, por lo que el chiverío necesita ganar, por cualquier marcador, a los celestes en el duelo de Vuelta para asegurar su pase a Semifinales.