Chivas no pudo marcar la diferencia contra Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. Tras el partido Omar Govea habló del partido, señaló qué les faltó tener eficacia en la portería rival y que van a ir a buscar el resultado en el Estadio Olímpico Universitario.

La sensación final que dejó el encuentro es que la Máquina mereció llevarse algo más en los primeros 90 minutos. Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito jugo un buen partido, impuso condiciones en el primer tiempo e hizo trabajar a Andrés Gudiño, quien reemplazó a Kevin Mier en la portería celeste.

Tras el partido Omar Govea fue uno de los primeros jugadores de Chivas que se hizo cargo de hablar ante los micrófonos de Amazon Prime. Frente a Fernando Giaccardi, el mediocampista habló sobre lo que le faltó al Rebaño Sagrado para llevarse la victoria.

Omar Govea advirtió a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“Es un equipo bien trabajado. Muy parecido a lo que hacemos nosotros. Intenta hacer cuadro por dentro, jugar entre líneas, incluso jugar con el nueve. Incluso así tuvimos nuestras ocasiones. Fue un resultado cerrado, pero en los partidos de Liguilla tienes que ser letal. Si tienes una tienes que meterles. Ahí nos castigó dos o tres claras para llevarnos el marcador. Buscaremos cerrarlo allá”, expresó Govea.

A su vez, le prometió a la afición de Chivas de que van a ir a buscar el partido el próximo domingo. “La idea era salir con el resultado a favor. Es una Liguilla larga. Lo iremos a buscar. El equipo está con esa mentalidad, queremos más y tenemos esa hambre comernos esta liguilla. Iremos a buscarlos toque quien toque el domingo”, cerró.

¿Qué resultado necesita Chivas ante Cruz Azul en la vuelta por los Cuartos de Final?

Una buena noticia que se lleva Chivas de esta ida por los Cuartos de Final ante Cruz Azul es que mantuvo la portería en cero. De esta manera, una victoria por cualquier tipo de diferencia servirá para quedarse con el pase a la Semifinal de la Liguilla.