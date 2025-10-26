Las Chivas de Guadalajara se quedaron con una cómoda victoria en el Clásico Tapatío frente al Atlas. El Rebaño Sagrado fue superior de principio a fin y goleó por 4-1 a su rival, con una noche memorable de Armando González, quien convirtió tres goles; el restante fue de Luis Romo. El equipo de Gabriel Milito ya está en zona de Liguilla directa.

El hat-trick de la Hormiga González, que sueña con el título de goleo

Había algunas dudas sobre si podría jugar. Y vaya sí lo hizo. El delantero de Chivas, Armando González, marcó una espectacular tripleta en el Clásico Tapatío y llegó así a diez anotaciones en el Apertura 2025 de la Liga MX. “Tengo que ir partido a partido, jugada a jugada y si sigo así, sé que se que se me va a dar, pero tengo que ir partido a partido“, dijo la Hormiga sobre la chance de quedar como campeón de goleo, pues ya igualó la línea de Paulinho como el máximo artillero del certamen.

El dardo de Omar Govea a Aldo Rocha

Tras las declaraciones cruzadas de Aldo Rocha y Omar Govea en la previa al duelo ante Atlas, el mediocampista de Chivas envió un mensaje en redes sociales: “Hablar compromete y había que salir a ganar este Clásico Tapatío. Ambiente TOP. Gracias mi gente”. Sus compañeros lo felicitaron en dicha publicación por su buen rendimiento.

Gabriel Milito y los elogios para la Hormiga González

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de Chivas, Gabriel Milito, se refirió al hat-trick de su delantero: “Muy contento por el partido que hizo ‘Hormiga’. Es el finalizador, todos los equipos que pretenden ser protagonistas, deben tener un goleador y nosotros lo tenemos. Los goles tienen que ver con la producción del equipo. Ahí se unen las dos cosas. Ojalá siga por este camino, así lo deseo para el bien de todos nosotros. Ojalá tenga la posibilidad de competir por ser el máximo goleador”, concluyó.

Diego Campillo se perdería el resto del torneo

La mala noticia que dejó el Clásico Tapatío es que el Guadalajara pierde a uno de sus puntos más altos: Diego Campillo, de otra buena actuación ante Atlas, sufrió la fractura del quinto metatarsiano y se perderá lo que resta del torneo. El zaguero cayó tendido apenas terminó el encuentro, con mucho dolor, y tuvo que salir del campo y del Estadio Akron con asistencia para no pisar.