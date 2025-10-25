Armando González está convertido en el delantero de moda en el Apertura 2025 gracias al gran momento futbolístico que vive y que presumió a costa del Atlas, en donde comandó a Chivas para imponerse con mucha facilidad sobre los rojinegros.

Después de una noche en el que consiguió dos anotaciones de cabeza sobre los Zorros, la Hormiga no dejó de insistir a la ofensiva y encontró su recompensa en el segundo tiempo para sellar su primer hat-trick como profesional con la camiseta rojiblanca.

En una jugada en la que Roberto Alvarado robó el esférico en la salida del conjunto atlista, el Piojo demostró su inteligencia y de inmediato se deshizo de la redonda con un pase filtrado para la llegada de Armando González, quien se barrió y definió cruzado ante la salida de Camilo Vargas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.