Armando González es el mejor delantero de Chivas y el mejor mexicano de toda la Liga MX, así lo demostró durante el Clásico Tapatío, en donde se lució con dos anotaciones en el primer tiempo contra el Atlas, orquestando a una gloriosa goleada.

La Hormiga fue blanco de críticas a media semana por sus equivocaciones en el duelo contra Querétaro; sin embargo, para el compromiso contra los Zorros se lució con un doblete que demostró que está puntual a la cita con el gol.

En una jugada en donde Fernando González metió un centro al espacio, en donde Sergio Hernández se estrelló con su portero Camilo Vargas, por lo que la pelota se estrelló en el larguero, quedando a merced de Armando González que de cabeza la mandó a guardar para poner el tercero de la noche contra los rojinegros.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.