Chivas está viviendo una fiesta en la cancha del Estadio Akron, en donde el juguete principal es el Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, en donde Luis Romo incrementó la ventaja del Rebaño al aprovechar el factor sorpresa.

El Guadalajara está urgido de un triunfo para meterse a la pelea por el pase a la Liguilla, en donde el lastimar el orgullo de los rojinegros sería un aliciente adicional para la escuadra rojiblanca, en donde rápidamente se encaminaron a la victoria.

En una jugada en donde Santiago Sandoval mandó un pase al espacio para la llegada de Luis Romo, quien mandó un disparo cruzado que fue rechazado débilmente por Matheus Doria, pero le devolvió la redonda al Tanque, quien disparó nuevamente para mandar la pelota al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.