El sábado Chivas logró quedarse con tres puntos claves para alcanzar la Liguilla, pero perdió a Diego Campillo para lo que resta del campeonato. Ayer el defensor fue dado de alta tras ser operado por lo que dejó mensaje en redes sociales con una promesa a la afición al señalar que volverás más fuerte para dejar todo los colores del Rebaño Sagrado. A su vez, no se olvidó de Atlas para dejarle claro quien es el de

No hay dudas de que Gabriel Milito sufrió una sensible baja en su plantilla debido a que Campi es un futbolista que se adapta de la mejor manera a las necesidades del equipo. Puede jugar en toda línea defensiva, como así también en el medio campo para llegar a la zona de definición con pases o remates.

El lunes Chivas hizo oficial la lesión del zaguero. “Durante el Clásico Tapatío del pasado fin de semana, Diego Campillo presentó dolor súbito en el pie izquierdo. Luego de realizarle los estudios de imagen correspondientes, se confirmó una fractura del 5to metatarsiano, por lo cual se sometió a un procedimiento quirúrgico, el cual resultó exitoso. A partir de mañana realizará trabajo de rehabilitación y su vuelta a la competencia estará sujeta a evolución”, comunicó el Guadalajara.

Diego Campillo salió lesionado en Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

Tras pasar por el quirófano, Diego Campillo envió un mensaje a la afición al señalar que buscará volver para dejar todo por el Rebaño Sagrado. “Quiero agradecer de corazón por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han hecho llegar estos días. La fractura me obligó a hacer una pausa, pero no me quita las ganas ni el compromiso de seguir dando todo por estos colores”, expresó.

Diego Campillo dejó mensaje a la afición. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Su apoyo se siente siempre, dentro y fuera de la cancha, y eso me motiva a recuperarme más fuerte y volver lo antes posible. Nos vemos pronto, con la misma pasión de siempre. GUADALAJARA SIEMPRE HA SIDO DE @Chivas”.

¿Cuándo volverá Diego Campillo a tener actividad con Chivas?

Teniendo en cuenta que Diego Campillo sufrió una lesión del quinto metatarsiano se estima que el futbolista podrá volver a tener actividad recién a finales de enero. De esta manera, el defensor se perderá la pretemporada, por lo que su regreso a los campos de juegos se podrían dar a final de febrero.