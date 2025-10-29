Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Pachuca en una nueva jornada por el Apertura 2025, juego que podría no tener la transmisión del partido por una orden de aprehensión contra Jesús Martínez. Para el Guadalajara es clave quedarse con los tres puntos para terminar de cerrar su clasificación directa a la Liguilla y evitar jugar el Play-in tras un año de competencia viendo la fase final desde la televisión.

En medio de este contexto, el mercado de pases empieza a sonar en Verde Valle debido a que afirman que Alan Pulido saldría del Guadalajara para jugar en Pumas y que el Rebaño Sagrado buscaría fichar a Eduardo Águila. En medio de este contexto, Armando González se ganó los elogios de José Ramón Fernández.

¿Alan Pulido sale libre de Chivas para llegar a Pumas?

Uno de los jugadores que tiene los días contados en Chivas sería Alan Pulido, quien saldría gratis en el próximo mercado de pases. Ayer, TVC Deportes dio a conocer que el atacante saldría libre para convertirse en jugador de Pumas. Sin embargo, César Huerta dio a conocer que el representante del atacante rojiblanco comenzó una campaña para encontrarle acomodo en otro club.

“Cuando empiezan a ver esta clase de rumores que surgen de promotores es porque están intentando moverlo. Ellos sueltan el rumor de que se va con Pumas, pero con Pumas, hasta este momento, no hay nada. Ellos sueltan el rumor para ver si otro equipo pregunta por él”, explicó el periodista de Diario As.

Chivas va por Eduardo Águila

En medio de la fase final del Apertura 2025 dan a conocer que Chivas habría comenzado a negociar el fichaje de Eduardo Águila, defensor de Atlético de San Luis. Según lo informado por Alex Ramírez, de momento comenzaron a dialogar para saber cuál es la posición del club, especialmente porque quedaron bien con el futbolista.

Armando González se gana los elogios de José Ramón Fernández

Una de las figuras de las Chivas en este Apertura 2025 es Armando González, quien anotó un triplete ante Atlas por lo que se ganó los elogios de José Ramón Fernández. “Es habilidoso, rápido, es fuerte, le pega con la izquierda, le pega con la derecha, remata de cabeza. Es un magnífico jugador. Yo no sé si ha influido en él un consejo de Chicharito que ojalá sí o del propio Alan Pulido”, expresó el reconocido periodista en la mesa de Futbol Picante de ESPN.

Transmisión de Pachuca vs. Chivas en riesgo

Como se escribió al principio, la transmisión de Chivas vs. Pachuca estaría en riesgo debido a que se dictó una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca. La misma la inició Fox México debido a que el dueño de los Tuzos transmite los encuentros gratuitamente por Tubi. Cabe destacar que la transmisión podría cambiar a última hora, ya que el directivo podría optar por abrir la señal a Fox Sports para evitar sanciones más graves o incluso prisión.