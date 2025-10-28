Alan Pulido no terminó siendo ni la sombra de lo que fue en el Apertura 2019 cuando se fue a Sporting Kansas City como campeón de goleo de la Liga MX. La actualidad indica que es la cuarta opción, detrás de Chicharito Hernández, y que saldría del equipo en el mercado de invierno, por lo que Pumas UNAM buscaría quedarse con el atacante rojiblanco.

El ciclo de Gabriel Milito en Guadalajara se destaca por haber tenido solamente a dos centrodelanteros como titulares. Puligol comenzó de inicio en los primeros partidos, pero a base goles y buenas actuaciones le quitó el puesto.

En medio de este contexto, diferentes reportes han señalado que es un hecho que Alan Pulido saldrá del equipo por la falta de minutos. Es más, diferentes medios han señalado que el Rebaño Sagrado habría decidido no hacer uso de la opción para extender su contrato por un año más.

Alan Pulido se iría de Chivas.

A su vez, en las últimas horas TVC Deportes no solo ratificó esta información, sino que además reveló que el gigante de la Liga MX estaría interesado en él. “SE IRÍA DE CHIVAS. Con información de @axlangle Chivas no renovará a Alan Pulido que finaliza contrato en diciembre, Pumas podría ser su siguiente destino en llegada gratuita”, reportaron en X.

Los números de Alan Pulido en Chivas

Desde su regreso a Chivas, Alan Pulido se destacó por solo anotar dos goles en la Liga MX en el Clausura 2025. A su vez, suma 1073 minutos en 20 partidos con la playera rojiblanca en competencia nacionales e internacionales.