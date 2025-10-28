A lo largo de su historia Chivas se ha caracterizado por jugadores que prometían ser estrellas o dar de qué hablar en el primer equipo. Sin embargo, muchos futbolistas han quedado en el camino ante la falta de oportunidades o paciencia para que se termine de desarrollar de la mejor manera en primera división.

Tal es el caso de Luis Puente quien se formó en Verde Valle y pintaba para crack anotaba y tenía talento para destacarse en el atacante. Sin embargo, al igual que muchos otros jóvenes se fue en silencio por la puerta de atrás en busca de nuevos horizontes.

El exjugador del Guadalajara fue seguido de cerca por Veljko Paunovic cuando el Guadalajara no tenía un delantero titular. Sin embargo, al igual que sucedió con Armando González, el excanterano rojiblanco no llegó a tener minutos con el serbioespañol en la Liga MX.

Luis Puente hoy se encuentra en Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Lo llamativo de Luis Puente en Chivas es que con 19 años llegó a jugar en la Sub-20 y en Tapatío donde se terminó consagrando Campeón en el Clausura 2023 con Gerardo Espinoza como entrenador. Las estadísticas marcan que llegó a jugar 54 partidos y anotó 17 goles en casi tres mil minutos de juego.

El triste presente de Luis Puente en Pachuca

Al igual que en otros momentos, Pachuca pone la lupa en aquellos jugadores talentosos que se forman en Chivas y se van por falta de oportunidades. Según las estadísticas de Transfermarkt, el atacante debutó en el Clausura 2025 donde sumó 95 minutos en dos partidos. Sin embargo, su prometedor futuro quedó truncado de momento debido a que sigue jugando en la subs del club hidalguense donde suma 13 partidos y 12 goles en 1529 minutos de juego tras dos temporadas con la playera de los Tuzos.