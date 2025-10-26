Armando ‘Hormiga’ González confirmó su gran momento en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas. Fue el gran protagonista el sábado pasado en el Estadio Akron, luciéndose con un ‘Hat-trick’ que le está permitiendo pelear por el título de goleo con Paulinho, pues están empatados con 10 dianas en el Torneo Apertura 2025.

No nos debe de extrañar que el joven atacante comience a llamar la atención de varios equipos, no solo del extranjero sino también del futbol mexicano, así que la directiva ‘Rojiblanca’ debe de blindarlo antes de que le endulcen su oído.

Tras la gran actuación de la ‘Hormiga’ González en el Clásico Tapatío, el polémico periodista, Juan Carlos Zúñiga, aseguró en su cuenta de X que varios clubes de la Liga MX, quisieran tener un delantero como el que tiene Chivas, incluído el América.

¿Qué dijo JC Zúñiga de la ‘Hormiga’ González?

“Lo que darían varios equipos incluido el América por tener un delantero como Armando González”, esto ante el bajón futbolístico de Henry Martín desde el semestre pasado debido a sus constantes lesiones.

Y para nada suena descabellado que la dirigencia azulcrema lo tenga en la mira, pues no sería la primera vez que muestre interés en un elemento del Rebaño Sagrado, pero afortunadamente la prioridad de Armando González es el Viejo Continente.