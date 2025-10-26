Chivas tuvo una noche soñada debido a que goleó a Atlas por 4-1 en el Estadio Akron por la jornada 15 del Apertura 2025. Armando González fue una de las grandes figuras en el conjunto rojiblanco porque se despachó con un hat-trick. Lo que la transmisión no mostró fue esta increíble toma del tercer gol de la Hormiga.

A lo largo de los diferentes partidos el atacante rojiblanco comenzó a ganarse poco a poco su titularidad. A base de goles importantes, como frente a América y Pumas, terminó de convencer a un entrenador argentino que tenía como titular a un Alan Pulido que está cada vez más borrado de la plantilla.

Frente a Atlas, Armando González fue clave para que Chivas volviera a quedarse con el Clásico Tapatío tras dos torneos consecutivos. La Hormiga González se destacó con un triplete para quedarse con su primer hat-trick.

Armando González es clave en el Guadalajara de Gabriel Milito.

Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue la otra toma del tercer gol del futbolista formado en Verde Valle. En un video publicado por José María Garrido, a metros de la línea de cal, se puede observar como la Hormiga se lanza hacia adelante para barrer y pica épicamente la pelota sobre Camilo Vargas.

¿Cuándo volverá Armando González a jugar con Chivas?

Tras su triplete ante Atlas, Armando González y Chivas volverá a jugar el próximo domingo dos de noviembre cuando enfrente a Pachuca por la jornada 16. El partido se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México y solo podrá verse por Fox Sports.