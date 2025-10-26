Chivas tuvo una noche soñada debido a que goleó a Atlas por 4-1 en el Estadio Akron por la jornada 15 del Apertura 2025. Armando González fue una de las grandes figuras en el conjunto rojiblanco porque se despachó con un hat-trick. Lo que la transmisión no mostró fue esta increíble toma del tercer gol de la Hormiga.
A lo largo de los diferentes partidos el atacante rojiblanco comenzó a ganarse poco a poco su titularidad. A base de goles importantes, como frente a América y Pumas, terminó de convencer a un entrenador argentino que tenía como titular a un Alan Pulido que está cada vez más borrado de la plantilla.
Frente a Atlas, Armando González fue clave para que Chivas volviera a quedarse con el Clásico Tapatío tras dos torneos consecutivos. La Hormiga González se destacó con un triplete para quedarse con su primer hat-trick.
Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue la otra toma del tercer gol del futbolista formado en Verde Valle. En un video publicado por José María Garrido, a metros de la línea de cal, se puede observar como la Hormiga se lanza hacia adelante para barrer y pica épicamente la pelota sobre Camilo Vargas.
¿Cuándo volverá Armando González a jugar con Chivas?
Tras su triplete ante Atlas, Armando González y Chivas volverá a jugar el próximo domingo dos de noviembre cuando enfrente a Pachuca por la jornada 16. El partido se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México y solo podrá verse por Fox Sports.