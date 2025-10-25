Después de perder el miércoles pasado frente a los Gallos Blancos del Querétaro, el Club Deportivo Guadalajara buscará regresar a la senda del triunfo cuando esta noche reciba en la cancha del Estadio Akron a los Rojinegros del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025.