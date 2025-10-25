Una de las novedades en la convocatoria de Chivas para el Clásico Tapatío es el regreso de Alan Pulido, delantero que se había quedado fuera de la nómina en los juegos recientes del Apertura 2025. El futbolista de 34 años no ha tenido el regreso esperado al Rebaño Sagrado y hay quienes le cuestionan su verdadero compromiso con la institución.

En las últimas horas, justo antes del choque ante Atlas, Pulido fue captado en un concierto de Christian Nodal, el cual tuvo lugar en el marco del Palenque Fiestas de Octubre en Guadalajara. El concierto dio inicio el viernes ya en la medianoche, por lo que el futbolista habría permanecido hasta altas horas en dicho lugar.

El video, difundido rápidamente en redes sociales, trajo mucha repercusión, ya que Pulido no juega desde el 27 de septiembre, cuando apenas ingresó unos minutos en la victoria sobre Puebla. Su rendimiento con el Guadalajara ha dejado que desear y hasta se rumorea que podría abandonar la institución en diciembre.

Asimismo, también hubo aficionados que defendieron a Pulido, argumentando que los futbolistas profesionales no tienen prohibido el asistir a eventos como cualquier persona, aunque puede que el momento elegido no haya resultado atinado para el ex jugador de Sporting Kansas City.

Pulido aprovechó la ausencia de Chicharito Hernández

Mientras Armando González se consolida como el centrodelantero titular de Chivas, Alan Pulido ha perdido terreno, incluso quedando por detrás de Chicharito Hernández y Teun Wilke. No obstante, el multicampeón con el Rebaño aprovechó la baja del Chícharo y se metió entre las opciones para el Clásico Tapatío.