En la noche del viernes 24 de octubre de 2025, un aficionado de Chivas perdió la vida tras un enfrentamiento entre seguidores del Rebaño y Atlas, ocurrido a unas cuadras del hotel de concentración del equipo rojiblanco en Zapopan, Jalisco. El incidente se produjo minutos después de la tradicional serenata que la afición rojiblanca ofreció al equipo en la antesala al Clásico Tapatío.

Según reportes de medios locales, la pelea dejó como saldo un muerto y dos heridos. Aunque inicialmente se especuló que el enfrentamiento involucraba únicamente a barristas de Chivas, testimonios de testigos en el lugar desmintieron la versión de riña interna entre seguidores del Rebaño.

Las autoridades de Zapopan han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, se desconocen los motivos que originaron el conflicto y quién o quiénes fueron los responsables.

El enfrentamiento se produjo en los carriles centrales de la avenida Mariano Otero al cruce con la calle Granate, en la colonia Rincón del Sol, cuando los agresores descendieron de varios vehículos y atacaron con arma blanca a los jóvenes. La víctima, un joven de 18 años, falleció en el lugar, mientras que sus dos acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en estado estable.

Hasta el momento, no se reportan detenciones, pese a que la zona contaba con presencia policial derivada de la serenata previa. Las autoridades revisan cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables y continúan con la investigación.