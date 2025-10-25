La Jornada 14 de la Liga MX ya empezó, y sin duda el partido más esperado es Clásico Tapatío, en el que Chivas recibirá al Atlas en un encuentro en el que no solo la rivalidad está en juego, sino también el objetivo de subir en la Tabla General para calificar de forma directa a la Liguilla.

El primer Clásico Tapatío del día fue el de la Sub-21, el cual comenzó con una victoria parcial de los Rojinegros, yéndose al descanso con ventaja de 0-1. Sin embargo, para el segundo tiempo, el DT José Meléndez ajustó, y un golazo de Luis Olvidas de 3/4 de cancha empató el encuentro, demostrando el coraje de los canteranos rojiblancos.

Unos minutos después, al 71′, Diego Latorre puso el 2-1 que terminaría siendo el marcador definitivo, dando como resultado la primera victoria del día para Chivas sobre los rivales de la ciudad y poniendo el ejemplo al Primer Equipo, el cual está obligado a sacar los 3 puntos si quieren pelear por Liguilla directa en el cierre de la fase regular.

Con esto, solo quedan pendientes los partidos de la Sub-19 y el Primer Equipo, por lo que podríamos cerrar el día con tres triunfos rojiblancos sobre el Atlas, con 3 puntos para cada una de las divisiones, las cuales buscan subir en la Tabla y entrar a la Liguilla.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde se podrá ver el Chivas vs Atlas del Apertura 2025?

El partido entre Chivas y Atlas en la Liga MX será a las 7:07 pm y será transmitido por Prime Video, al jugarse en el Estadio Akron. Por lo tanto, se espera que Guadalajara y todo méxico estén apoyando al Rebaño Sagrado, en un partido que será de suma importancia para las aspiraciones del torneo.