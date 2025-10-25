El Clásico Tapatío es uno de los duelos con mayor rivalidad en el fútbol mexicano, y esa intensidad no solo se vive en la Liga MX. En Fuerzas Básicas, donde muchos de los jugadores crecieron sintiendo los colores de Chivas o Atlas desde pequeños, la pasión puede sentirse aún más fuerte, pues para muchos representa el partido que soñaron jugar desde niños.

Previo al encuentro de esta noche entre los Primeros Equipos, las canteras se enfrentaron en Verde Valle, donde la categoría Sub-21 nos regaló un partido vibrante y un golazo que podría fácilmente competir por el mejor del torneo.

Durante el encuentro, Luis Olivas recibió el balón en media cancha, avanzó con calma unos metros y, al ver el espacio, decidió sacar un riflazo desde tres cuartos de cancha. El balón viajó con potencia y precisión, pegado al poste, imposible de detener para el guardameta rojinegro. Una auténtica obra de arte.

Lo más llamativo es que Olivas juega como defensa central, por lo que la anotación sorprende aún más. Con este gol dejó claro que cuenta con un golpeo de balón excepcional y un gran olfato ofensivo, herramientas que podrían abrirle nuevamente la puerta para consolidarse en el Primer Equipo.

Luis Olivas busca recuperar su nivel y regresar al Primer Equipo de Chivas

De hecho, Olivas pertenece al Primer Equipo de Chivas. Sin embargo, a sus 25 años, tras haber sufrido una rotura de ligamento cruzado hace un año, le ha costado retomar continuidad en la Liga MX. Este tipo de actuaciones en la Sub-21 son señales positivas: demuestran que está recuperando ritmo, confianza y nivel, y que su regreso a la élite podría estar más cerca de lo pensado.