Chivas recibe hoy al Atlas en la Jornada 15 del Apertura 2025, con la misión de volver a la victoria en la Liga MX. El Rebaño Sagrado venía de cuatro victorias consecutivas, pero cayó en su visita a Querétaro y se mantiene en el octavo lugar de la Tabla General, mientras que los Zorros también pelean por acceder al Play-In.

En el último Clásico Tapatío, Chivas y Atlas igualaron 1-1 en el Estadio Jalisco (Imago7)

El duelo es clave para el Guadalajara, ya que si vence al Atlas, podría meterse en puestos de clasificación directa a Liguilla, siempre cuando Xolos de Tijuana y Pachuca no ganen sus respectivos compromisos. Luego del Clásico Tapatío, al Rebaño le quedará enfrentar a los Tuzos y a Monterrey.

Durante la previa del partido, el capitán de Atlas, Aldo Rocha, calentó los ánimos al decir que esta vez no tendrá un festejo especial para no “traumar” a la afición rojiblanca. Omar Govea salió a responderle y por eso se espera un Clásico de mucha intensidad en el Estadio Akron.

¿Chivas vs Atlas va por TV abierta?

El encuentro se disputará esta noche de sábado a las 20:07 pm en el Estadio Akron. La transmisión no estará disponible por televisión abierta, ya que el partido irá exclusivamente por Amazon Prime. Sin embargo, los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto y la cobertura completa en Rebaño Pasión.

Probable alineación del Guadalajara para recibir al Atlas

En cuanto a la posible alineación, Gabriel Milito tendrá que ver cómo están algunos jugadores que terminaron tocados el juego ante Querétaro. El equipo probable sería con: Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Bryan González; Omar Govea, Érick Gutiérrez; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.