Chivas está registrando un cierre de torneo que está rayando en la perfección, labor que les ha permitido meterse entre los seis mejores clubes del Apertura 2025; sin embargo, una de las victorias que más habría disfrutado el presidente rojiblanco, Amaury Vergara, habría sido sobre el Atlas.

Hace unas semanas, el Guadalajara aplastó a los Zorros con una importante goleada por marcador de 4-1, por lo que el directivo de la escuadra tapatía habría decidido recompensar a sus futbolistas con un gesto millonario.

El comunicador Raymundo González reveló que Amaury Vergara habría regalado un iPhone 17 Pro Max a cada miembro de la plantilla rojiblanca por la satisfacción de haber conseguido el triunfo en el Clásico Tapatío.

“Me dicen que en Chivas causó mucha alegría el haber ganado el Clásico contra Atlas, que hace algunos torneos que no se les daba al Guadalajara. Había una espinota clavada después de haber quedado eliminados.

“Tan alegre estaba el dueño, Amaury Vergara, que a todo el equipo les regaló estos teléfonos, el iPhone 17 Pro Max. A todo el plantel le regaló“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuánto cuesta un iPhone 17 Pro Max en México?

Según la tienda oficial de la empresa Apple en México cada teléfono costaría, aproximadamente, 31 mil pesos la versión con menor capacidad, ascendiendo hasta los 51 mil en las versiones más equipadas y con mayor capacidad.

Tomando en cuenta que en la página de la Liga hay 29 futbolistas registrados en el primer equipo, Amaury Vergara habría gastado entre 900 mil pesos hasta un millón 479 mil pesos, según el modelo que haya obsequiado el directivo a sus futbolistas.