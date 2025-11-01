El Apertura 2025 está en su recta final, con lo que el ciclo de muchos jugadores de Chivas estaría por llegar a su fin, en donde uno de los que más ha quedado a deber es el delantero Alan Pulido, quien habría colmado la paciencia de Gabriel Milito.

Es un secreto a voces de que el Guadalajara no hará válida la opción para extender el contrato del atacante tamaulipeco; sin embargo, la decisión no sería exclusiva de la directiva, sino que el entrenador argentino tendría altas dosis de responsabilidad debido a las constantes salidas nocturnas del futbolista.

El comunicador Jesús Hernández, reveló que el excesivo gusto por la fiesta de Puligol sería el motivo por el que en el chiverío ya no lo quieren en el plantel para el próximo torneo, razón por la que ya se le habría notificado a Ricardo Marín que se presentará a pretemporada.

“El caso Ricardo Marín: Ya le avisaron que va a volver y que va a pretemporada. Puebla intentó seis meses con opción, pero Gabriel Milito lo quiere. Voy a investigar, pero creo que la gota que derramó el vaso fue el palencazo de Alan Pulido. El equipo perdió en Querétaro y Pulido se fue a ver a Christian Nodal.

“El caso de Pulido. Se va por muchas razones, yo creo que la principal es que le ganó la fiesta. En su anterior etapa también era fiestero, pero daba resultados. Hoy no juega y sigue en la fiesta. Eso en Chivas no gustó”, explicó el comunicador a través de una transmisión en su canal de YouTube.

¿Quiénes serían los delanteros de Chivas para el Apertura 2025?

Según los reportes que han surgido en semanas recientes, la apuesta del Guadalajara para el próximo semestre sería Armando González y Ricardo Marín, ya que tanto Chicharito como Alan Pulido saldrían del redil en diciembre, además de que hay rumores de que Teun Wilke podría salir a préstamo a otro club.