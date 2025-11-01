Todo está decidido y en Chivas saben que no tienen otra alternativa más que conseguir el triunfo en su visita a la cancha del Estadio Hidalgo de Pachuca; sin embargo, Gabriel Milito protagonizó una de las sorpresas al decidir cepillar a Cade Cowell y Alan Pulido de la convocatoria.

Es cierto que algunos de los lesionados y suspendidos por fin han regresado para estar a disposición del entrenador argentino; sin embargo, causó sorpresa que de cara a uno de los duelos más determinantes del semestre, el sudamericano prescindiera de ambos elementos de experiencia.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, habría investigado las causas de las ausencias de ambos jugadores, en donde comenzaba a rumorearse que se trataba de temas de indisciplina por las fiestas de octubre en Guadalajara; sin embargo, descartó esa posibilidad, argumentando que solo fue mera decisión de Gabriel Milito.

“Decisión totalmente de Gabriel Milito. El técnico prefiere a otro tipo de chavos y él tiene la última palabra.

“Tampoco hay un tema disciplinario (…) Simplemente es futbolístico, al técnico no le llenan, no les gusta y listo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.