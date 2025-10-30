Chivas y América son los dos clubes más grandes e importantes de toda la Liga MX, por lo que la antipatía entre ambas instituciones siempre se sobrepone; sin embargo, cuando se trata del bienestar de la Selección Mexicana, esa rivalidad queda a un lado y así lo demostró esta leyenda azulcrema.

Luis Roberto Alves, Zague, no tuvo inconveniente en deshacerse en elogios por el surgimiento y consolidación de Armando González pese a ser canterano del Guadalajara, demostrando que le tiene mucha confianza para ser el próximo goleador del Tricolor.

“Ojalá que lo sepan llevar. Tiene un padre que jugó futbol muchos años, un padre que tiene mucho oficio, experiencia y estoy convencido de que lo va a llevar muy bien. Esperemos que se pueda convertir en ese gran delantero que todos esperamos en la Selección Mexicana“, declaró el máximo romperredes de la historia de las Águilas.

La Hormiga es hoy en día una de las máximas figuras de toda la Liga MX debido a que es el mejor romperredes mexicano en la tabla de goleo individual con 10 anotaciones, solo detrás de Paulinho y Joao Pedro, quienes presumen 11 dianas en el semestre,

¿Cómo le fue a Zague como jugador de la Selección Mexicana?

El hoy analista de TV Azteca, tuvo una brillante carrera como centro delantero, en donde se convirtió en el máximo goleador de la historia del América con 188 goles, lo que le abrió las puertas del Tricolor en donde ocupa la octava posición entre los mejores artilleros con 30 dianas con la escuadra nacional.