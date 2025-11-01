En Chivas no solamente están persiguiendo el amarrar el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025, sino que también hay objetivos individuales que están tratando de alcanzar, en donde el más importante sería el título de goleo para Armando González.

La Hormiga está teniendo uno de los mejores semestres de su carrera al contar con 10 goles en su cuenta personal tras 15 jornadas disputadas, por lo que se encuentra peleando codo a codo por la cima de la tabla de goleo de la Liga MX.

Durante el arranque de la jornada 16, tanto el Atlético de San Luis de Joao Pedro como el Toluca de Paulinho, actuales líderes de goleo, ya tuvieron su participación, en donde ninguno de los dos atacantes logró anotar, por lo que se quedaron estancados en 11 dianas en el semestre.

Es por eso que frente al Pachuca, la Hormiga cuenta con una oportunidad inmejorable para poder igualar, si anota un gol a los Tuzos, o hasta superar a sus adversarios si logra destaparse con más de dos dianas en la cancha del Estadio Hidalgo.

¿Cómo va la tabla de goleo?

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.