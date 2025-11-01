Chivas depende exclusivamente de sí mismo para poder asegurar su boleto directo a la Liguilla del Apertura 2025, por lo que es necesario no dejar escapar puntos en esta recta final del campeonato, en donde será una obligación el vencer al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo.

Debido a los resultados obtenidos en otros compromisos, la calificación directa queda descartada para esta jornada 16; sin embargo, para aspirar a concretarla el próximo fin de semana es necesario sumar los tres puntos de la Bella Airosa.

La buena noticia para el Guadalajara es que en el plantel ya hay regresos como el de Richy Ledezma que cumplió con su duelo de suspensión, además de la reintegración de Alan Mozo y Chicharito, quienes venían con problemas físicos en semanas recientes.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025?

El compromiso entre el Guadalajara y los Tuzos se disputará este domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pachuca?

Después de una semana llena de polémica se ha confirmado que el compromiso entre tapatíos e hidalguenses sí contará con transmisión en México y será exclusivamente por la señal de Fox Caliente, por lo que no habrá opción gratuita para este compromiso.