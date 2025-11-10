Hace apenas unas horas se dio a conocer que Jaime Lozano dejó de ser director técnico de los Tuzos del Pachuca, luego de la derrota del fin de semana pasado ante Santos Laguna, por lo que será otro entrenador quien dirija el Play In contra Pumas.

“El Club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, se lee en el comunicado. “En las próximas horas comunicaremos quién tomará las riendas del primer equipo”, agregaron.

Esta situación en la Bella Airosa podría ser aprovechada por la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente.

¿Qué jugador de Pachuca podría ser fichado por Chivas antes de la Liguilla?

Como saben, la prioridad de la dirigencia de nuestras Chivas es reforzar la zona baja para el Torneo Clausura 2026, después de la lesión de Diego Campillo, y dentro de las primeras opciones que manejan se encuentra Alonso Aceves.

El mexicano de 24 años de edad fue uno de los mejores futbolistas de los Tuzos del Pachuca durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y por ello llamó la atención en Verde Valle, aunque para contar con sus servicios en el Club Deportivo Guadalajara tendrán que desembolsar una fuerte cantidad de dinero.

Alonso Aceves es objeto del deseo de Chivas.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual del zaguero es de 2 millones de euros, es decir, poco más de 42 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, pero como en la Liga MX todos se aprovechan del Rebaño Sagrado, la directiva del equipo hidalguense podría pedir el doble o más de lo que realmente cuesta.