La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, ya se encuentran definiendo las bajas y altas de cara al Torneo Clausura 2026, mientras el plantel se prepara para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final.

Uno de los futbolistas que podría marcharse de Verde Valle en diciembre próximo es Cade Cowell, pues su nivel ha decepcionado en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, y por consecuencia perdió la confianza de Gabriel Milito.

De acuerdo con información de Chivas Xtra, el futbolista de 22 años de edad es objeto del deseo de dos escuadras de la Major League Soccer (MLS). En concreto, Charlotte FC y Colorado Rapids.

Según la fuente antes mencionada, el atacante de nuestras Chivas no vería con malos ojos cambiar de aires, ante la poco actividad que sumó en la campaña regular del Torneo Apertura 2025, con apenas 489 minutos disputados.

¿Cuánto espera recibir Chivas por Cade Cowell?

Chivas Xtra también dio a conocer que en el Club Deportivo Guadalajara esperan una oferta mínim de 4 millones de dólares, equivalente a poco más de 73 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que Cade Cowell estaría viviendo sus últimas semanas como elemento del Rebaño Sagrado.