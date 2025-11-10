Chivas ya se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado recibe importantes noticias para el mercado de pases 2026 debido a que y puede comenzar a negociar por jugadores que no estarán en la Fiesta Grande del futbol mexicano: José Pachuca y Eduardo Águila. ¿Ambos se unen al Guadalajara?

Es una realidad que el Guadalajara ya se encuentra afinando el lápiz para saber delinear la plantilla que tendrá en el Clausura 2026. Se sabe que son varios los jugadores en la línea defensiva que saldrán del equipo por bajo nivel o porque no son tenidos en cuenta por Gabriel Milito.

Es por este motivo que la Dirección Deportiva de Chivas ya tiene en carpeta varios nombres anotados. Las últimas semanas se supo que el Rebaño Sagrado habría comenzado a hablar con dos defensas centrales: Eduardo Águila y José Pachuca.

Eduardo Águila sería uno de los jugadores pretendido por Chivas. (Foto: IMAGO7)

La buena noticia que recibió el Rebaño Sagrado en las últimas horas es que tanto Puebla como Atlético de San Luis no van a disputar la Liguilla de la Liga MX. De esta manera, tendrá la posibilidad de comenzar a dialogar con ambas instituciones y jugadores que se encuentran sin ningún tipo de distracción para que los futbolistas lleguen a tiempo a la pretemporada.

¿Chivas va por Brian Gutiérrez?

Una de las grandes opciones que surgió en el último tiempo para que Chivas vaya a fichar a Brian Gutiérrez, quien ya recibió el pasaporte mexicano. Sin embargo, Alejandro Ramírez dio a conocer que la directiva rojiblanca no tiene la intención de ir en busca del jugador que milita en la MLS.