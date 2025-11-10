Las Chivas del Guadalajara ya se encuentran en los Cuartos de Final de la Liguilla y se preparan para enfrentar a Cruz Azul. En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado ya sabe que Ricardo Marín se alista para reportar en Verde Valle tras su préstamo con Puebla, por lo que repasamos cuántos goles anotó 4K en el Apertura 2025.

No hay dudas de que el Guadalajara encontró en Armando González el goleador mexicano que venía buscando desde hace un largo tiempo. Chicharito Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke pudieron hacerle frente a la Hormiga debido a que entre ellos tres solamente suman un gol.

Queda claro que con la Hormiga González no bastará para el Clausura 2026, por lo que Gabriel Milito necesita un goleador más en su equipo. En el horizonte para el próximo torneo aparece Ricardo Marín, quien será alta para el próximo torneo debido a que finalizó su préstamo con Puebla.

Ricardo Marín regresará a Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo terminó Ricardo Marín en la tabla de goleo?

Por otro lado, en el Apertura 2025, Ricardo Marín terminó en la 34° posición de la tabla de goleo con cuatro goles. En este torneo le anotó un gol a Santos Laguna, Rayados de Monterrey, Querétaro y Tijuana.

¿Cuántos goles anotó Ricardo Marín en el 2025

En torneos oficiales Ricardo Marín jugó 34 partidos y sumó 258 minutos de juego. A su vez, en este 2025 el atacante anotó ocho goles en la Liga MX, entre el Clausura 2025 y Apertura 2025, y uno en la Leagues Cup 2025, según las estadísticas proporcionadas por Transfermarkt.