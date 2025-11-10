Tapatío despidió el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX con una goleada 4-1 sobre Dorados de Sinaloa, en un cierre que sirvió para maquillar una campaña irregular. El equipo rojiblanco terminó en el 11° lugar con 15 puntos, sin poder clasificar a la Liguilla, aunque el cierre dejó un motivo para ilusionarse: el hat-trick de Sergio Aguayo, una de las grandes promesas del Filial.

Aguayo abrió el marcador al minuto de juego, conectando un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Jorge Guzmán. Apenas ocho minutos después, se repitió la fórmula: otro centro de Guzmán y otro gol de cabeza de Aguayo, aprovechando su ubicación dentro del área. El delantero completó su hat-trick en tiempo de descuento, con un derechazo cruzado que selló el 4-1 definitivo y su primer triplete con el filial rojiblanco.

Con estos tres tantos, Aguayo llegó a ocho goles en el torneo, quedando como goleador del Tapatío y segundo máximo anotador de la Liga de Expansión, solo por detrás de Juan Calero, de Venados (15). Una cifra más que destacable para un atacante de 22 años que llegó tras quedar libre de Pachuca, donde incluso llegó a debutar y marcar en Liga MX antes de sumarse al proyecto del Rebaño.

El rendimiento de Aguayo fue una de las pocas luces dentro de un semestre complicado para el Tapatío, que sufrió altibajos en su rendimiento y no logró sostener la regularidad. De hecho, la afición rojiblanca está en general disconforme con el trabajo de su entrenador, Arturo Ortega, quien no ha logrado potenciar una plantilla repleta de talento joven.

Sergio Aguayo ya fue considerado por Gabriel Milito

Además, Sergio Aguayo ya ha sido considerado por el primer equipo, con el que viajó a la última Leagues Cup. Su nivel y sus características despiertan interés de cara al corto plazo, donde podría ser un jugador que Gabriel Milito contemple para el Guadalajara en el próximo semestre.