En el Estadio Akron, Tapatío se despidió del Apertura 2025 tras golear a Dorados de Sinaloa por 4-1 en la jornada 15. Sergio Aguayo anotó un triplete, mientras que Vladimir Moragrega anotó el tercero para que los Cabritos diga adiós a un torneo para el olvido.

El equipo de Arturo Ortega llegaba a este encuentro con el fracaso consumado debido a que ya no tenía chance de alcanzar los Cuartos de Final de la Liguilla. Sin embargo, esta tarde, el conjunto rojiblanco no tuvo piedad ante su par de Sinaloa.

En el primer tiempo Tapatío salió con todo de la mano de Sergio Aguayo debido a que abrió el partido al minuto de juego, mientras que a 8 anotó nuevamente de cabeza tras el centro de Guzmán. Por otro lado, a los 26 marcó Vladimir Moragrega quien apareció solo y sin portero el 3-0.

En la segunda mitad, la visita descontó de la mano de Alan Ramos para el 3-1 parcial con un golazo desde fuera del área. Por otro lado, Sebastián Liceaga se destacó de la mejor manera para que no vuelva a caer un gol en su portería, mientras que Aguyo apareció para el 4-1 final con un hat-trick.

De esta manera, Tapatío cierra su participación en la undécima posición de la tabla general del Apertura 2025 con 15 puntos a tres puntos Tepatitlán, último clasificado directo a la Liguilla.

Goles de Tapatío 3-1 Dorado