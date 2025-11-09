En el Estadio Akron, Chivas volvió a dar pruebas de por qué se perfila a ser candidato a pelear por el título del Apertura 2025. Chicharito Hernández se sumó a la fiesta para el 4-2 del Guadalajara ante Rayados de Monterrey y en redes sociales rompió el alma debido a que señaló que se fue con el corazón lleno y el alma agradecida por el partido que disputaron.

Queda claro que la figura del Rebaño Sagrado se llama Armando González quien ayer se consagró campeón de goleo junto a Joao Pedro y Paulinho. La Hormiga coronó de la mejor manera su paso en la fase regular debido a que anotó un golazo de cabeza.

Desde otro rol y como suplente Chicharito Hernández acompaña a un Chivas que aspira a pelear por el campeonato. Ayer ante Rayados de Monterrey el máximo goleador de la Selección Nacional de México reapareció con un gol de cabeza para sellar la victoria contra la Pandilla de Nuevo León.

Chicharito Hernández anotó el 4-2 ante Rayados. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Javier Hernández rompe el alma con un mensaje en redes sociales. “Ayer me fui con el corazón lleno y el alma agradecida. Qué honor compartir este camino con hombres tan grandes dentro y fuera de la cancha. Se viene lo mejor…”, expresó el atacante rojiblanco en Instagram.

Minutos más tardes apareció con una nueva publicación en la que había fotos del encuentro de ayer y cuando era niño con la playera rojiblanco. “Siempre es un orgullo portar estos colores. Que gran familia hemos construido”, escribió.

Chicharito Hernández habló de Armando González

Tras la victoria, Chicharito Hernández señaló que le gustaría ver a Armando González en el Mundial 2026. “Él se merece todo esto porque los goles no caen de suerte, no caen porque le tiene que caer a él. Ha trabajado muchísimo, es una persona humilde. Tiene muchísimo talento, el techo es su límite, ojalá y pueda ir al Mundial, y se lo deseo de todo corazón”, expresó.