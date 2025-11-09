Ayer en el Estadio Akron, Chivas vivió una verdadera fiesta debido a que superó a Rayados de Monterrey por 4-2. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue la reacción de Sergio Ramos y Sergio Canales al gol de vestidor de Efraín Álvarez.

El Guadalajara llegaba a este encuentro con la información de que había logrado clasificarse debido a que FC Juárez había perdido su partido ante Querétaro. A pesar de este contexto el Rebaño Sagrado saltó al campo de juego con el objetivo de quedarse con los tres puntos y así medirse contra uno de los grandes candidatos al título.

Lo que pocos podían llegar a imaginarse era la amplia diferencia que Chivas le sacó a Rayados de Monterrey. A su vez, en los tres goles se vio el ADN que Gabriel Milito quiere que tenga su equipo porque los goles llegaron con un buen dominio del balón para encontrar espacios.

Efraín Álvarez anotó el 1-0 de Chivas ante Rayados. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en el primer gol la presión que exige el entrenador argentino surtió efecto debido a que llegó el gol de Efraín Álvarez. Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue la reacción de un Sergio Ramos que hablaba con sus compañeros, mientras que Sergio Canales no podía creer el gol que le había anotado el Guadalajara.

El grotesco gesto de Carlos Salcido con Richard Ledezma

El encuentro dejó mucha tela para cortar debido a que hubo reacciones de todo tipo. Una de ellas fue la discusión que tuvieron Carlos Salcido con Richard Ledezma. El exjugador de Chivas tuvo un grotesco gesto con Richy tras haber recibido la cartulina amarilla.