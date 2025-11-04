Este martes, el técnico de Rayados de Monterrey, Domenec Torrent, tuvo una ausencia importante en el entrenamiento, pues Sergio Ramos no pudo trabajar al parejo de sus compañeros y podría ser baja para el partido ante el Club Deportivo Guadalajara, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025.

El futbolista español no fue parte del grupo principal de “La Pandilla”, así que esto encendió las alarmas a pocos días de medirse a Chivas en la cancha del Estadio Akron, donde los pupilos de Gabriel Milito buscarán sellar su pase directo a la Liguilla.

De acuerdo con información de Mediotiempo, la leyenda del Real Madrid acudió a un hospital para someterse a un estudio de control después de sufrir un golpe en la pierna derecha durante el Clásico Regio ante Tigres, no obstante, la molestia no parece de gravedad.

Sergio Ramos es duda para enfrentar a Chivas.

Cabe mencionar que Sergio Ramos se ha convertido en un elemento importante en la defensa de Rayados de Monterrey, aportando experiencia y liderazgo, de manera que, de no estar para el juego contra el Rebaño Sagrado significaría una sensible baja para Domenec Torrent.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Monterrey?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, se celebrará este sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.