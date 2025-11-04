Chivas se encuentra en la recta final del Apertura 2025 y se alista de la mejor manera para el juego contra Rayados de Monterrey por la jornada 17. El duelo contra los regios es clave debido a que una victoria por cinco goles de diferencia de FC Juárez ante Querétaro obliga al equipo de Gabriel Milito a ganar por la mínima diferencia ante la Pandilla Nuevo León.

En medio de este contexto, el Guadalajara comienza a llevar adelante la preparación del próximo mercado de pases para el Clausura 2026. Es por este motivo que en Rebaño Pasión te traemos el semáforo de altas para que sepas cómo se encuentra cada uno de los posibles fichajes.

Ricardo Marín

Ricardo Marín anotó cuatro goles en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los grandes problemas que tiene Chivas es la falta de gol debido a que 11 de sus 25 goles a favor son de Armando González, por lo que el Rebaño Sagrado necesita un delantero que ayude con al menos un puñado de anotaciones. Ante la salida de Chicharito Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke, Ricardo Marín sería la primera alta en el equipo de Gabriel Milito tras sumar minutos en Puebla.

Daniel Ríos

Daniel Ríos regresa de su préstamo en la MLS. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otra alta en la ofensiva que tendría Chivas para el Clausura 2026 sería Daniel Ríos quien regresaría de su préstamo con Vancouver Whitecaps F. C. Sin embargo, todo indica que el atacante saldría del Guadalajara debido a que no sería tenido en cuenta por el argentino para el siguiente torneo.

Daniel Flores

Daniel Flores vuelve de su préstamo en Estados Unidos. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

En la zona defensiva también se daría otra alta debido a que Chivas contaría con otro regreso debido a que Daniel Flores regresará de su préstamo con Phoenix Rising FC. El lateral izquierdo seguramente será evaluado por Gabriel Milito y su cuerpo técnico para saber si cuenta con posibilidades de mantenerse en el equipo.

Eduardo Águila

Chivas sigue de cerca a Eduardo Águila. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los puestos a reforzar para el Clausura 2026 es sin duda es el de central especialmente porque hubo una gran cantidad de bajas en esa posición. Es por este motivo que la directiva del Guadalajara tendría en carpeta Eduardo Águila para el siguiente torneo debido a que terminaron bien las negociaciones cuando fueron a la carga por él para este torneo.

José Rodrigo Pachuca

Chivas tiene en el radar a José Pachuca de Puebla. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro futbolista que estaría en el radar de Chivas para el Clausura 2026 es José Rodrigo Pachuca de Puebla. El defensor de la Franja se destacó de la mejor manera siendo titular en el Mundial Sub-20 y comienza a sonar como rumor para el Guadalajara.