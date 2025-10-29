No hay dudas de que Chivas llevó adelante un gran mercado de pases debido a que los cuatro jugadores que llegaron fueron claves para que hoy el Guadalajara pelee por un lugar en la Liguilla. En medio de este contexto, se dio a conocer que la directiva no solo estaría negociando por Eduardo Águila, sino que también por un juvenil de Puebla: José Rodrigo Pachuca.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado ha tenido serios problemas para encontrar un sistema defensivo con el que no sufra en cada uno de los partidos. Gabriel Milito es un entrenador que le gusta utilizar una línea de cinco y desde sus análisis la misma hoy está compuesta idealmente con Richard Ledezma, Diego Campillo (hoy lesionado), Luis Romo, José Castillo y Bryan González.

En medio de este contexto, Chivas sabe muy bien que para el Clausura 2025 deberá reforzar la defensa porque el entrenador argentino utiliza solamente a Micky Tapias, Daniel Aguirre y en su defecto a Gilberto Sepúlveda, como última opción. Es por este motivo que la directiva rojiblanca ha comenzado a negociar por Eduardo Águila, jugador de Atlético de San Luis, según lo informado por Alex Ramírez.

José Pachuca se destaca de la mejor manera en Puebla. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, el periodista de TV Azteca señaló ayer que José Rodrigo Pachuca, joven jugador de Puebla, sería otro de los pretendidos por el Guadalajara. El defensor de 20 años viene de ser uno de los futbolistas titulares en la Selección Nacional de México Sub-20, por lo que se estaría apostando a futuro con él.

Los números de José Pachuca en Puebla

En el actual torneo José Pachuca fue titular en cinco de los ochos partidos que jugó, entre los que se destaca haber sido capitán en la jornada uno ante Atlas. En el Apertura 2025 no recibió de momento una amonestación tras 442 minutos, mientras que en la Leagues Cup 2025 jugó dos partidos y sumó 98 minutos de acción.

Por otro lado, en la Selección Nacional de México vio acción en los cinco partidos que llegó a disputar en el Mundial Sub-20 y tan solo ante Marruecos ingresó en el segundo tiempo. Cabe destacar que solamente ante Argentina recibió su única amonestación en el campeonato.