En todos los programas deportivos se está hablando del gran momento futbolístico que vive Armando “Hormiga” González. En “Futbol Picante” de ESPN no fue la excepción, donde César Caballero, Dionisio Estrada, Marisa Lara y Ciro Procuna, analizaron la actualidad de Chivas y su delantero estrella.

Dionisio Estrada no se cansó de llenar de elogios al atacante del Club Deportivo Guadalajara. Incluso, aseguró que la “Hormiga” González es e futbolista del Rebaño Sagrado más “Hambriento” por la forma en que busca el esférico en el área rival.

“Hoy a encontrado Milito al centro delantero, pero este centro delantero sí lo tiene que ratificar. No pensar que solamente es un buen momento, y después viene el siguiente torneo y resulta que te desinflas”, señaló.

“No pienso todavía que sea el referente número uno del equipo, o una de las figuras del equipo, tampco el tema de ídolo. Es un muchacho que en lo que sí se le puede comparar con “Chicharito” es que sabe a dónde moverse para quedar solo y encontrar un espacio. Pero el hambre, él en este momento es el jugador más hambriento del Guadalajara por la forma en como va a buscar los balones, la meta o no la meta”, agregó.

¿Cuándo regresa a la actividad la “Hormiga” González y Chivas?

Luego de vencer al Atlas en el Clásico Tapatío, nuestras Chivas iniciaron el lunes pasado su preparación para el partido ante Pachuca, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026, a disputarse el domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo y se espera que Armando “Hormiga” González salga de nueva cuenta como titular.