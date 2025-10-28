Roberto “Piojo” Alvarado logró recuperarse a tiempo de una lesión y el sábado pasado regresó al 11 titular de Gabriel Milito para enfrentar a los Rojinegros del Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025.

En 2022 llegó a Verde Valle y desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de nuestras Chivas, ganándose el cariño y el respeto de los aficionados, no solo por sus actuaciones dentro del campo, sino también fuera de el, con gestos que han conmovido, de acuerdo con el periodista José María Garrido.

“He conocido por lo menos a tres o cuatro personas ahí afuera en Verde Valle. A aficionados que dicen ‘me lo encontré en tal lado, abrió la camioneta y me regaló una camiseta de juego. O aquella persona que dentro de un centro comercial le pagó la cuenta”, comentó el comunicador de Claro Sports.

Cabe mencionar que el ‘Piojo’ Alvarado ha mostrado su deseo de seguir en el Rebaño Sagrado, aunque todavía sueña con poder jugar en el Viejo Continente, pero para ello es consciente de que tiene que rendir en el equipo y marcar diferencia en la próxima Copa del Mundo.

¿Qué números tiene el “Piojo” Alvarado en el Torneo Apertura 2025?

Es importante mencionar que estuvo fuera de actividad aproximadamente un mes. Es así que hasta ahora suma 668 minutos disputados, divididos en 10 partidos, siete de ellos como titular, además de dos goles, los cuales fueron contra Tijuana y América.