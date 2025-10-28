Alan Pulido ha aparecido en boca de todos durante las horas recientes debido al rumor que ha ido cobrando fuerza en torno a que podría abandonar a Chivas para marcharse a Pumas el próximo Clausura 2026; sin embargo, un nuevo reporte indicaría la verdadera situación que vive el delantero.

El delantero llegó como una solución ante la falta de gol del Guadalajara de cara al Clausura 2025; sin embargo, su rendimiento ha dejado mucho qué desear, por lo que ha sido relegado a la suplencia y hasta a quedarse fuera de las convocatorias de Gabriel Milito, situación que no agradaría al futbolista ni a su entorno.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló algunos detalles sobre el futuro inmediato de Puligol, en donde dejó en claro que no ha habido ningún acercamiento con los Pumas, debido a que se trataría de una campaña del representante del jugador para encontrarle acomodo en otro club, ya que es evidente que con Milito en el banquillo, el tamaulipeco no va a jugar recurrentemente.

“Con la llegada de Gabriel Milito, fue cayendo al grado de que hoy, Alan Pulido es la cuarta opción (…) El propio futbolista sí está incómodo, así que su entorno está comenzando a moverse porque ven en esta poca actividad con el Guadalajara, escasísima posibilidad de mejoría porque saben que mientras Gabriel Milito continúe al frente del equipo, Alan Pulido no va a tener tantos minutos.

“Cuando empiezan a ver esta clase de rumores que surgen de promotores es porque están intentando moverlo. Ellos sueltan el rumor de que se va con Pumas, pero con Pumas, hasta este momento, no hay nada. Ellos sueltan el rumor para ver si otro equipo pregunta por él”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chivas podrá intercambiar a Alan Pulido por Jorge Ruvalcaba?

Pese a que los rumores se han acentuado, principalmente en redes sociales, la realidad es que el chiverío no podría realizar ese intercambio de futbolistas debido a que el delantero no sería renovado, por lo que se marcharía libre en invierno, aunado a que Pulido estaría en la recta final de su carrera, mientras que Ruvalcaba apenas está consolidándose con los auriazules.