Las lesiones siguen siendo una maldición dentro del plantel de Chivas durante este Apertura 2025, en donde hace unas horas se confirmó la baja de Diego Campillo durante lo que resta del torneo, por lo que los planes de la directiva rojiblanca podrían cambiar.

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer cuánto tiempo estará el zaguero de baja por su fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, la realidad es que el pronóstico puede ir de tres a cuatro meses, por lo que existe el riesgo de que no esté disponible para el arranque del Clausura 2026.

Es por eso que se ha comenzado a analizar la posibilidad de retener a Gilberto Sepúlveda en el Guadalajara pese a los rumores que apuntaban a su salida del redil; sin embargo, el comunicador Raymundo González, dejó en claro de que Gabriel Milito insiste en darle salida en diciembre al zaguero, por lo que ni la lesión de Diego Campillo le permitiría permanecer como rojiblanco.

“Hoy me enteraba por la mañana que el área deportiva de Chivas ya no contempla al Tiba Sepúlveda para el próximo torneo, empezando por Gabriel Milito. No se adaptó al sistema de juego que él quiere de un defensa central”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Quiénes serían los interesados en Gilberto Sepúlveda?

“Me decían que hay cuatro clubes en los que puede terminar el Tiba (…) Me dicen que entre esos equipos está el Mazatlán, FC Juárez y Xolos, son los equipos que tienen en la mira la posibilidad del Tiba“, concluyó el comunicador.