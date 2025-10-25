Chivas ya no tiene margen de error y si quiere meterse a la Liguilla sin tener que pasar por el Play-In es necesario que sume todos los puntos que le restan en esta fase regular del Apertura 2025 para seguir escalando peldaños en la tabla de posiciones.

El Guadalajara logró recuperar terreno en la clasificación general debido a la gran racha de triunfos que registró hace unas jornadas, en donde hilvanó cuatro triunfos, por lo que es necesario retomar esa senda de la victoria para instalarse entre los mejores clubes de toda la Liga MX.

El chiverío tiene la oportunidad perfecta este fin de semana cuando se enfrente al Atlas para conseguir un triunfo, que aunado a una combinación de resultados, pondría a los tapatíos en el sexto lugar y con el futuro completamente en sus manos.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2025 tras la jornada 15