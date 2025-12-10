Alan Pulido llegó con las expectativas muy altas, pero finalmente no terminó rindiendo como se esperaba en Chivas. En medio de la ola de reportes que surgen en relación a su futuro dan a conocer que el atacante podría quedarse en el Guadalajara depende de la evaluación final de Gabriel Milito. ¿Cambia de opinión el argentino?

Uno de los puntos a reforzar en el Rebaño Sagrado es el ataque porque se sabe muy bien que la directiva pretende fichar al menos un futbolista en esa zona. Ante la vuelta de Ricardo Marín, el conjunto rojiblanco tiene cerrada la llegada de Ángel Sepúlveda.

En medio de este contexto dan a conocer que Alan Pulido podría mantenerse en el Guadalajara para el Clausura 2026. A falta de un año para que acabe su contrato, David Medrano reveló que el atacante está citado el próximo lunes para comenzar con pruebas médicas y físicas, y que Gabriel Milito define su futuro.

“Chivas espera el regreso de vacaciones de Milito para tomar una decisión definitiva en el caso de Alan Pulido, que es uno de los jugadores que más cobra y que tiene contrato vigente. En caso de que el técnico determine que no siga en el equipo, tendrían que buscarle acomodo y ayudarle al equipo que lo contrate con el tema del salario”, contó el reconocido periodista en Medio Tiempo.

Gabriel Milito define el futuro de Ricardo Marín

En el mismo reporte, David Medrano reveló que la continuidad de Ricardo Marín en Chivas depende de Gabriel Milito. “Otro tema parecido es el de Ricardo Marín, que regresó luego de su paso por Puebla y que también tiene compromiso firmado”, cerró.