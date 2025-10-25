Armando González es el delantero mexicano más letal que tiene la Liga MX en este Apertura 2025, por lo que el artillero de las Chivas aseguró que está convencido de que es cuestión de tiempo para poder celebrar su primer título de goleo, aunque toma las cosas con calma.

Después de anotar un hat-trick al Atlas en el marco de la jornada 15 del futbol mexicano, la Hormiga llegó a 10 anotaciones en el semestre, por lo que se instaló momentáneamente como líder de goleo junto a Paulinho del Toluca.

Es por eso, que tras ser cuestionado sobre la posibilidad de proclamarse campeón de goleo, el juvenil atacante se mostró confiado de que se dará ese reconocimiento individual, aunque sabe que para eso debe enfocarse en el día a día para conseguir ese mérito en su carrera.

“Ya no hay partidos fáciles, todos los partidos son difíciles. Cada partido es una Final y vamos a cerrar con todo para llegar de la mejor forma.

“Primero Dios. Tengo que ir partido a partido, jugada a jugada y si sigo así, sé que se que se me va a dar, pero tengo que ir partido a partido“, declaró el goleador rojiblanco en entrevista para Amazon Prime.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.